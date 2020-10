Cómo es el disco homenaje al idioma español y a América latina de una de las bandas de country más importante de Estados Unidos

Leamos - Raul Malo

El grupo estadounidense de música country The Mavericks lleva tres décadas tocando y este debía ser el año en que hicieran la gira aniversario, pero la pandemia postergó los planes. Sin embargo, algo bueno salió de este parate y pudieron lanzar un nuevo disco que llevaban dando forma desde hace mucho tiempo.

En español, tal el título, se suma así a la extensa discografía de la banda —en donde se destacan los álbumes From hell to paradise y Music for all occasions— con la característica de que todas las canciones son clásicos latinoamericanos cantados, por supuesto, en español. El disco incluye canciones como “Me olvidé de vivir”, “Sombras nada más”, “Sabor a mí”, “Cuando me enamoro”.

Raul Malo, líder de los Mavericks, habló por videoconferencia desde Estados Unidos en Experiencia Leamos —el ciclo que la plataforma Leamos.com organiza como beneficio exclusivo para sus suscriptores— de este nuevo disco y de cómo las raíces latinoamericanas se entremezclan en el country y el western. La entrevista se hizo en español: Malo es hijo de cubanos “en el exilio”, como señaló, y creció en Miami, con la fluidez de los dos idiomas. La entrevista puede verse completa en Experiencia Leamos. Publicamos aquí un fragmento.

—¿Cómo se gestó este disco, que rompe con el género country?

—Teníamos la idea desde hace una pila de años. En vivo siempre tocamos algo en español porque hay un público para eso, pero nunca pudimos hacer un disco. Yo quería que fuera un homenaje a la cultura latina que tenemos en común. La música atraviesa las barreras sociales y nos pareció una muy buena idea que una banda que ha tenido tanto éxito con la música americana, con todo lo que está pasando políticamente y lo que se les ha dicho a los hispanos, sacara un disco completamente en español.

—Varias veces has señalado que no es un “disco político”, pero en tu respuesta anterior hay una cuestión política en cuanto al sentido identitario.

—El disco es un homenaje, pero, claro, también tiene otro sentido por el solo hecho del tiempo en el que estamos viviendo. La música derrumba barreras, nos inspira y, a lo mejor, nos cambia la mente. En los momentos más difíciles de la vida, la música siempre está ahí. En ese sentido, vale la pena lanzar un disco en estos momentos difíciles y extraños; no sabemos cuándo se va a poder regresar a una normalidad, pero andamos y hacemos lo mejor que se pueda hacer.

—A lo largo de los años, The Mavericks tuvo algunos miembros que fueron y vinieron; hoy es un cuarteto. ¿El resto de los integrantes sabe hablar en español?

—Eddie se crió en California de padres mexicanos, habla bastante español. No tanto como yo, pero mi situación es diferente. Soy primera generación de cubano-americanos en el país; fue más fácil mantener el idioma porque estaba rodeado de familia. También están los músicos que salen de gira con nosotros y que tocaron en este disco: dos cubanos y un mexicano. Tenemos bastante presencia latina en The Mavericks.

—Mi pregunta tenía que ver con cómo se interpreta una canción si tal vez no se entiende la letra.

—¡Pero no hay que entenderla! La música es un lenguaje. Una de las cosas que quería en este disco, era tener una actitud más inocente con la música. Me gusta interpretar la música así, desde un lugar de experiencia nueva. A veces da como resultado algo bien creativo.

—Qué pensaría el Raul Malo de la década del 80 que tocaba junto a Marilyn Manson de este Raul Malo que revive las canciones que emocionaban a su abuelo. ¿Hay una continuidad entre ambos, hay un quiebre?

—El Raul Malo de aquel entonces estaría muy orgulloso de lo que hemos hecho. Ahora me conozco mejor que nunca. Cuando uno tiene 25 años está adivinando todo y eso es bueno: es la edad para hacer eso. Pero yo creo que ese muchacho estaría muy feliz porque este ha sido un viaje bellísimo. Siento que hemos hecho lo que hemos querido y este disco es la perfecta representación de esa actitud y de esa luchar. Espero que el disco nos lleve a muchos lugares. Ojalá logremos presentar este show: ¡llegar a la Argentina sería un sueño! La música argentina siempre me ha encantado. No solamente los tangos de Carlos Gardel; me acuerdo también de Soda Stereo. Siempre quise visitar la Argentina y tocar allá. Viví en Miami, que es una ciudad muy internacional, y tenía muchos amigos argentinos. Descubrí mucha música con ellos.

—The Mavericks rompe los límites del género country, pero no sale del género. ¿Cuánto tiempo debieron batallar para que los acepten como son?

—¡Toda mi vida! Por eso estamos aquí en este momento tan espectacular. No todo el mundo puede romper el country y salir a explorar otras avenidas. Pero esto, para nosotros, es parte de la evolución y de nuestra historia. Nunca hemos roto tan, vamos a decir, espectacularmente como con En español, pero siempre hemos estado pinchando y pinchando y pinchando. Llega un momento en que… Uno jode tanto que ya puede hacer lo que le da la gana. Ahí es donde estamos.

—Al comienzo de la charla mencionaste la situación política en Estados Unidos. ¿Qué esperás para las elecciones de noviembre?

—Aquí muchos tenemos esperanza para el futuro de este país. La convención demócrata nos ha enseñado la historia de un hombre decente: Joe Biden. Yo espero que haya un cambio en noviembre y que la gente al fin se de cuenta que esto es en serio. Tengo la esperanza de que va a haber cambios y nos vamos a encaminar como es debido y vamos a comportarnos como es debido y vamos a hablar lo que es debido y no se va a insultar a nuestros amigos, a nuestros vecinos y no se va a humillar a parte de la sociedad. Aquí hay mucha gente cansada de la locura que ha estado pasando. Los republicanos también. Porque ya no tiene que ver con que si uno es republicano o demócrata: llega un momento en que uno está votando por la decencia. Para que la decencia haga su presencia otra vez en la vida. Nunca he visto lo que ha pasado aquí en estos últimos años. Cuanto más todos echemos pa’lante, mejor chance tenemos. Y es lo que va a pasar.

