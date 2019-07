El capítulo dos comienza con un título que invita a sentarse, tomar aire y agudizar la concentración: Messi y las cosas del fútbol que no tienen explicación. Yarroch pone la pelota abajo de la suela para responder una pregunta que nos hacemos todos los de este lado del Atlántico. ¿Por qué allá sí y acá no? ¿Por qué hay un Messi deslumbrante catalán y otro decepcionante argentino? El autor sale del chiste fácil sobre la temperatura corporal del crack para enfrentar el tema como un centrodelantero que quedó mano a mano con el arquero. Pero este capítulo no solo incluye a Lio. Hay lugar también para Tévez, Juanfer Quintero, Mbappé, Luka Modric, Cristian Pavón, Exequiel Palacios, Gonzalo "Pity" Martínez, Cristiano Ronaldo, Hazard y Lisandro López, entre otros.