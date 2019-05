El libro es para racinguistas, sí, pero, como decíamos al comienzo, no es sólo para racinguistas. Podría leerlo un hincha de Independiente —aunque más no fuera para conocer la intimidad al adversario— y sentirse incluido. Alguna vez Borges dijo que el fútbol en sí no le interesaba a nadie: "Nunca la gente dice 'Qué linda tarde pasé, qué lindo partido vi aunque haya perdido mi equipo'. No lo dice porque lo único que interesa es el resultado final. La gente no disfruta del juego". He aquí un libro que rebate, ¡y de qué manera!, ese prejuicio.