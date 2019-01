—Pienso que no hay fórmulas ni requerimientos particulares para escribir historias para adolescentes. Así como no las hay para escribir historias para un público adulto. Para mí el desafío es el mismo: contar una historia en la cual los personajes sean reales, que se sientan, que estén allí presentes y vívidos. Que no sean marionetas del autor, que no se transformen en un instrumento para transmitir ideas ni mensajes, sino que estén en el texto por sí mismos, por sus sentimientos, sus ideas y su forma de mirar y enfrentar el mundo. Una novela para adolescentes debe estar escrita con la misma rigurosidad que una para adultos. Los materiales como los que mencionas bien podrían ser parte de una novela para adultos. Las imágenes que acompañan el texto son imágenes que me fueron surgiendo mientras escribía la novela. Constituyen un cruce entre mi formación como diseñadora y la escritura. Algo que pretendo seguir haciendo. De hecho, mi próxima novela, La estación de las mujeres, tiene dos versiones. Una que saldrá en abril de este año en toda el habla hispana por Alfaguara, y otra, también de Penguin Random House, que llevará 40 collages míos, un libro de artista en una edición limitada, de ejemplares numerados y firmados.