—Lo dijo, claro. Pero se equivocó. Pensó: "Me acusan y a los cuatro días aparece muerto, me lo hicieron a propósito". Es el razonamiento más lógico. Pero Nisman no iba a decir algo diferente en el Congreso. No tenía ni una coma para agregar. Dicen: "Lo mataron para que no presente las pruebas". ¡¿Qué pruebas?! Él escribió la denuncia con sus colaboradores y todos ellos están vivos y declararon. ¿Por qué no aparecieron esas pruebas? Porque no había. Además, si en cuatro días armás el asesinato perfecto sos Gardel: es obvio que no lo armaron en cuatro días. Pongamos que esto fue un asesinato armado: ¿cuánto tiempo antes lo planificaron? ¿Por qué no lo mataron antes de que presente la denuncia? Más allá de que el asesinato es falso, ni siquiera responde al sentido común.