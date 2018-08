Anteriormente mencionamos a la revista especializada Runner's World como publicación especializada en la materia. No podía faltar un libro realizado por su equipo de periodistas. Publicado por Amat Editorial, El Gran Libro del Maratón y el Medio Maratón es una guía completa y extensa sobre estas dos aventuras. Este trabajo se distingue en señalar cuál de todas las carreras en los distintos puntos del mundo es acorde a cada corredor según tiempo dedicado, horas de entrenamiento, edad del deportista, etc. Hace hincapié en perseguir objetivos realistas para no desanimarse en quimeras deportivas. "Paso a paso", diría Mostaza Merlo, con el libro bajo el brazo.