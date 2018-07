—No de asesinarlos, sino que morían adelante mío. O que los mataba como Darth Vader. Era una época espantosa y eso me ayudaba a soportar conversaciones con personas que no quería tener adelante. En realidad, yo participé mucho más en las charlas con Ricardo, pero me fui extrayendo al entender que lo importante no era yo haciéndome el gracioso. Dejé sólo dos cosas. Una de ellas es ese diálogo. Yo le digo que fantaseaba con que la gente muriera delante mío y él me explica que eso yo lo hacía para escapar de la situación, pero a él eso se le venía encima. Lo dejé porque alguien me dijo que era el diálogo clásico entre un neurótico y un psicótico. Entonces dije: "Si establece una diferencia y exhibe un dato, lo dejo". La otra parte es las charlas sobre historietas.