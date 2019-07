"El otro día me pasó algo muy loco: Fergie, la cantante de The Black Eyed Peas, me puso 'Me gusta' en el video que subí cantando Crazy, de Gnarls Barkley… ¡y casi me muero! Me puse a gritar como loca y al toque lo llamé por teléfono a papá (Eduardo Narvay, actor) para contarle lo que había pasado, porque los dos somos fans de la banda desde que cantábamos sus temas yendo de vacaciones en el auto a Villa Gesell o a Miramar", cuenta con los ojos verdes bien abiertos de genuina emoción Malena Narvay (22), la actriz que saltó a la fama en 2018 interpretando a la novia del personaje transgénero de 100 días para enamorarse (Telefe) y que actualmente menea a rabiar encarnando a Susana en la divertida obra musical La llamada (Teatro del Globo).