–Sí, cuando desarrollé había engordado un poco y salía con un chico muy lindo. Muchas chicas, para hacerme sentir mal, me llamaban "gorda". Un par de veces hasta me quisieron pegar y terminé padeciendo bulimia. En ese momento me obsesioné con eso y tuve que hacer un tratamiento psicológico, porque no quería comer. Me había alejado de mis amigos y de mi familia. Empecé a quedarme sola. Estaba todo el día encerrada en mi cuarto, mirándome frente a un espejo. Era así… No quería salir para no comer… ni vestirme.