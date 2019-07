Así fue la noche en la que Muscari abrió su casa para una gran fiesta con Sex Desde pizzas hasta sushi, todo el elenco de la obra que cada fin de semana llena el Gorriti Art Center –Gloria Carrá, Diego Ramos, Noelia Marzol y Magui Bravi, entre otros– celebró el sold out que colgaron el primer mes de funciones en la boletería. Para su director, José María Muscari, no se trata de una obra de teatro, sino "de una experiencia, donde hay espacios en los que hay cosas subidas de tono, y otros que no".