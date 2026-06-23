Morena destapa a sus corcholatas un año antes de la elección de gobernadores

Morena abrió este 22 de junio el registro presencial para definir coordinaciones estatales en Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes rumbo a la elección de 2027. (Archivo Infobae)

Morena abrió este 22 de junio el registro presencial para definir las coordinaciones estatales de Baja California, Baja California Sur y Aguascalientes, un paso interno que después se convertirá en la ruta para elegir candidaturas oficiales rumbo a la elección de 2027.

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El calendario del partido, fijado el pasado 17 de marzo, establece además otras tres fechas para completar las candidaturas: el 3 de agosto se elegirán las coordinaciones distritales federales, el 21 de septiembre las municipales y el 8 de noviembre las distritales locales. Con ello, Morena ordena desde ahora la definición de los perfiles que buscarán los principales cargos en el siguiente ciclo electoral.

Baja California concentra varios perfiles con cargo legislativo y municipal

Julieta Ramírez Padilla e Ismael Burgueño Ruiz se registran en Baja California con licencia para buscar la coordinación estatal de Morena. (Archivo Infobae)

En Baja California, Morena confirmó en el primer día de registros a Julieta Ramírez Padilla, senadora por el estado electa en 2024, licenciada en Derecho con maestría en Administración Pública, quien pidió licencia para participar.

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También se registró Ismael Burgueño Ruiz, presidente municipal de Tijuana con licencia, con base territorial en la ciudad más poblada de la entidad y experiencia en gestión municipal.

A la lista se sumó Alfredo Álvarez Cárdenas, exsecretario General de Gobierno de Baja California, identificado por su perfil técnico y por su conocimiento de la operación estatal. También apareció Armando Ayala Robles, senador por Baja California y exalcalde de Ensenada, quien pidió licencia y combina experiencia municipal con trayectoria dentro del movimiento.

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Entre los registros de ese estado también está Evangelina Moreno Guerra, diputada federal con licencia y reelecta por un distrito de Tijuana. Pasó del PRD al partido guinda, experiencia en organismos electorales y presencia territorial en esa ciudad.

Se registró además Fernando Jorge Castro Trenti, diputado federal con licencia, con experiencia legislativa federal y vinculación en la entidad. A ellos se agregan Jorge Ramos Hernández, exalcalde de Tijuana y exdiputado federal por PVEM/Morena, y Joel Anselmo Jiménez Vega, operador territorial y político del partido en Baja California.

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La relación incluye igualmente a Montserrat Caballero Ramírez, exalcaldesa de Tijuana por el PT, con experiencia ejecutiva municipal en la principal zona urbana del estado.

Baja California Sur suma alcaldes y exfuncionarios

En Baja California Sur, Morena incluyó a Christian Agúndez Gómez, José Saúl González Núñez y Manuel Alejandro Cota Cárdenas. (Foto: Baja California Sur)

Para Baja California Sur, el partido enlistó a Christian Agúndez Gómez, presidente municipal de Los Cabos por el PT, arquitecto y exdiputado local con experiencia ejecutiva en uno de los municipios con mayor dinamismo del estado. También figura Saúl González Núñez, secretario General de Gobierno de la entidad, quien pidió licencia y es descrito como un operador político cercano al gobierno estatal.

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La lista sudcaliforniana incluye además a Manuel Alejandro Cota Cárdenas, diputado federal con licencia por PVEM/Morena, ingeniero en agropecuaria con maestría en comunicación política y una trayectoria en distintos niveles de gobierno.

Se registró igualmente Milena Quiroga Romero, presidenta municipal de La Paz, reelecta y con licencia, ingeniera civil, docente y exdiputada local, a quien Morena coloca con presencia en encuestas por su gestión en seguridad y su cercanía territorial.

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Aguascalientes junta a senadoras y activistas en la competencia

En Aguascalientes, Morena confirmó a Nora Ruvalcaba Gámez y agregó a Salma Luévano Luna y Ricardo Rodríguez Vargas en la lista de aspirantes. (Archivo Infobae)

En Aguascalientes, el primer nombre confirmado es Nora Ruvalcaba Gámez, senadora por el estado y con licencia en trámite, educadora con más de dos décadas de trayectoria, excandidata a gobernadora en 2022, exdelegada de programas federales y exsubsecretaria en SEP.

La relación de Aguascalientes continúa con Salma Luévano Luna, exdiputada federal de Morena y activista LGBT+, con experiencia legislativa y paso por la Secretaría de Economía. También figura Ricardo Rodríguez Vargas, ex titular del INDEP, con experiencia en administración federal, y Genny Janeth López Valenzuela, abogada y representante del Partido Verde en el estado, con perfil legislativo y partidista local.

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Cabe destacar, estos nombres aún no son oficialmente candidatos ni precandidatos de Morena a alguna candidatura. En términos técnicos, fueron registrados como aspirantes a la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y la Soberanía