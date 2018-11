–Para nada. Yo empecé a subir videos sin imaginármelo. Creía que era una vía para que me vieran, pero que el éxito llegaría por las audiciones. Mi popularidad empezó con el trabajo en Nickelodeon. A veces se cree que subir cosas a las redes no es un trabajo… Todos los días siento la obligación de hacer algo que divierta, un video, y a veces no tengo tiempo… Menos ahora que estoy en el Bailando. Hoy se les exige cada vez más a las redes, y hay que responder a la demanda. Es un trabajo de 24×7. Pero también tengo conciencia de ser quien soy gracias a la gente que me conoce por Internet. Fue lo que me abrió las puertas, así que no voy a renegar de eso.