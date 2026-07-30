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La Casa de los Famosos México 2026: quiénes son los nominados de la primera semana

Quedó definida la primera placa de nominados de la casa más famosa de México, luego de una gala en la que las alianzas y los beneficios especiales marcaron el rumbo

La Casa de los Famosos México
La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene nominados. (Captura de pantalla YouTube La Casa de los Famosos México)
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La primera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026 dejó en riesgo a siete habitantes, y la dinámica entre las mujeres de la casa marcó la noche del miércoles 29 de julio.

La Jefa fue convocando uno a uno a los participantes al confesionario para que, frente a la audiencia, repartieran sus puntos de nominación. La tendencia fue clara desde los primeros turnos: las mujeres se nominaron entre sí.

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Siete habitantes en riesgo de eliminación

Cynthia Klitbo fue una de las primeras en pasar y distribuyó sus puntos entre dos compañeras: dos para Yanet García y uno para Ximena. Yanet, por su parte, respondió en la misma frecuencia: “Le voy a dar dos puntos a Arantza, porque nominó a Aldo y creo que es lo justo; un punto a Mariana porque todavía no he conectado con ella".

La Casa de los Famosos México
La primera semana de La Casa de los Famosos México 2026 ya tiene placa de nominados.(Captura de pantalla)

El momento más comentado de la noche llegó con Fede, el habitante uruguayo, quien fue llamado al confesionario pero no emitió ninguna nominación. La Jefa le anticipó la situación: “Tú no vas a nominar socio, pero tenemos que hacer la finta”. Él agradeció el gesto: “Gracias por dejarme no nominar, era imposible”.

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Brianda dobló los puntos y definió la placa

Tras ganar la moneda del destino, Brianda obtuvo el beneficio de duplicar sus puntos de nominación. Los usó con contundencia: cuatro puntos para Mariana y dos para Gema, lo que terminó de definir quiénes quedaron en la placa de riesgo.

Al cierre de la gala, Galilea Montijo se conectó a la casa para anunciar a los nominados. La reacción de Arantza y Yanet fue inmediata: ambas confesaron que no esperaban estar en esa posición. Lo mismo sucedió con Memo, quien reaccionó estupefacto al momento en que le dieron la noticia de su nominación. La primera semana de convivencia ya tiene sus primeras consecuencias.

La Casa de los Famosos México
Una moneda, una exención y una tendencia clara entre las mujeres de la casa: así transcurrió la primera gala de nominación de La Casa de los Famosos México 2026. (Captura de pantalla La Casa de los Famosos México)

Así fueron distribuidos los puntos por cada uno de los famosos:

  • Aldo Rendón: dos puntos a Yanet y uno a Arantza Ruiz.
  • Ernesto Laguardia: dos puntos a Yanet y uno a Arantza Ruiz.
  • Karina Torres: dos puntos a Luis Chaparro y uno a Flor.
  • Ximena: dos puntos a Moisés y un punto a Arantza.
  • Luis: dos puntos a Yaneth y un punto a Masad.
  • Ximena: dos puntos a Moisés y un punto a Arantza
  • Luis: dos puntos a Yanet y un punto a Masad.
  • Arantza: dos puntos a Mariana y un punto a Ximena.
  • Mariana Ochoa: dos puntos a Yanet y un punto a Arantza.
  • Yanet: dos puntos a Arantza y un punto a Mariana Ochoa.
  • Ese Pérez: dos puntos a Memo y un punto a Masad.
  • Cynthia Klitbo: dos puntos a Yanet y un punto a Ximena.
  • Fede: al ser el habitante infiltrado no puede nominar.
  • Gema: dos puntos a Ximena y un punto a Memo.
  • Aldo: dos puntos a Arantza y un punto a Yanet.
  • Yahir: dos puntos a Brianda y un punto a Arantza.
  • Flor Vigna: dos puntos a Mariana y un punto a Yanet.
  • Moisés: dos puntos a Yanet y un punto a Ximena.
  • Memo: dos puntos a Yanet y un punto a Ese.
  • Brianda: cuatro puntos a Mariana y dos puntos a Gema.

Nominados del 29 de julio en “La Casa de los Famosos México 4″

Un cuarto rosa con un sillón de peluche rosa, dos cámaras de seguridad blancas y un logo circular luminoso de La Casa de los Famosos México.
Un sillón rosa de peluche ocupa el centro de un cuarto de confesiones para el programa La Casa de los Famosos México, vigilado por cámaras de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El próximo domingo 2 de julio se anunciará al primer eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, según los resultados de las votaciones de esta semana. Así quedaron los nominados.

  • Aldo Rendón nominación directa
  • Yanet García nominada con 16 puntos
  • Mariana nominada con 9 puntos
  • Arantza nominada con 8 puntos
  • Ximena Herrera nominada con 5 puntos
  • Luis Chaparro nominado con 3 puntos
  • Memo Schutz nominado con 3 puntos

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