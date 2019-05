"Hace unos años entendí que no puedo depender solamente de que me llamen para trabajar como actriz: tengo que buscarme otras cosas. Además no sé si quiero seguir exponiéndome toda la vida como actriz. Por eso, lo primero que hice fue juntarme con Fernanda Cohen, una gran ilustradora e íntima amiga. Le propuse hacer algo juntas y así nació Jota & Co… A mí lo que más me gusta es andar en pijama. Salgo así a la calle y trato de estirar lo más posible el momento de tener que sacármelo para ponerme un jean.Empezamos vendiendo solamente online: no teníamos estructura para más. Nos fue muy bien y abrimos un local en Palermo, en el pasaje Russel, entre Thames y Borges. Y hace un año la editorial Orsai me ofreció escribir un cuento para niños. La consigna era que fuera algo que me gustaría contarle a mi hijo", confiesa Julieta Ortega (46) en el living de su casa de Palermo mientras, perdidos por la charla, dejamos enfriar el espresso que ella hizo con sus propias manos.