–¿Sabés que me banca en todo? No es egoísta; al contrario, me incentiva a crecer, tanto en el trabajo como en el estudio. Siendo modelo no es fácil que te apoyen… Salí con pibes celosos. Te reclaman: "¿Vas a subir esa foto haciéndote la linda?". Mi novio, además, me alienta a cuidarme. No me boicotea diciéndome: "Comámonos un kilo de helado". Al contrario, me sugiere: "No rompas la dieta, que tenés un desfile".