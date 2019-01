–Todos los artistas quieren que les vaya bien. Los que te dicen "me da lo mismo" no son sinceros, o no ponen dinero. Nosotros estamos obligados a que nos vaya bien, porque junto con Miguel Pardo somos los productores de la obra y hemos invertido muchísimo en pantallas, vestuario y bailarines para darle al público lo mejor. Si presentás un buen show, te recomiendan y te acompañan. Creo en el boca a boca. Sin ir más lejos, trabajé en teatros chicos y grandes, me vino a ver mucha y poca gente, pero nunca fui a media máquina. Mi entrega es del cien por cien. Siempre fui así. No me permito dar menos: me sentiría mal. Hasta ahora vengo muy bien, con dos funciones de martes a domingo. Mi deseo es que sea una temporada exitosa. Como ya es costumbre, volví a poner precios populares (N. de la R.: Entradas a partir de $300), porque Fátima es para todos, no para algunos.