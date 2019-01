–Cuando hablamos de una persona refugiada, hablamos de una persona extranjera que ha tenido que abandonar su país porque su vida se ha vuelto insoportable. Particularmente porque no se respetan sus creencias religiosas, sus opiniones políticas, a qué grupo cultural pertenece, o el hecho de que no puede ejercer su oficio o profesión. Sufre un temor fundado de persecución –es decir, que la vida se vuelve intolerable–, en tanto no puede desarrollar un proyecto de vida porque afecta su raza, nacionalidad, religión, opinión política (que puede tenerla o no, pero se le imputa)… O es discriminado por su orientación sexual o identidad de género. También puede ser refugiado a raíz de las condiciones imperantes en su país, ya sea de violaciones de derechos humanos, violencia generalizada. La situación que tenemos en la región es sumamente dramática

.

–¿Qué países se pueden tomar como ejemplo del buen trato a los refugiados?