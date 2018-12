–Sufrí acoso por parte de uno de los más altos productores de Ideas a cargo de Patito feo. Un nefasto que en su momento salió a defender a Darthés y puteó a Griselda en Twitter. Es un omnipotente que abusa de chicos y pone y saca gente a su antojo, y si no hacés lo que querés, toma represalias. A mí me pasó que cambió mi personaje. Entré como protagonista y terminé siendo parte del grupo. Todo por no aceptar propuestas indecentes de este viejo de 40 cuando yo tenía 17. Espero juntarme con los demás chicos que hayan tenido experiencias como la mía a iniciar acciones legales contra este productor.