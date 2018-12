–Soy adventista desde que nací. Cuando era chico siempre intentaba llevar el don de la música y participar en lo que pudiera. Pero un día, sin darme cuenta, cuando ya tenía más de 25 años, no sé cómo, dejé de tocar el piano y de participar de los momentos de música en la iglesia. Me enfrié. No sé qué me pasó. Así estuve muchos años, siendo un cero a la izquierda. Cada vez que necesitaban un músico yo me hacía a un costado. No quería, estaba como apartado de eso. Hasta que por diferentes circunstancias tuve que viajar a Chicago, Estados Unidos. Allí, un sábado que hacía casi 12 grados bajo cero no me decidía si ir a la iglesia o quedarme en la cama. Finalmente fui. Y predicó un pastor yugoslavo, que contó acerca de una niña adventista que siempre quiso aprender piano para dar su don a Dios y un terrible accidente hizo que perdiera sus dos brazos. Y allí la niña dijo: "¡Qué daría por tener los brazos para volver a tocar el piano para Dios". En ese momento sentí que el mensaje iba dirigido a mí, que debía cambiar mi posición y hacer lo posible por volver a tocar el piano en la iglesia. Así fue que al regresar, a la primera ocasión que vi que necesitaban un pianista, me ofrecí. Pensé que no iba a lograrlo. Siempre me pongo a orar antes de entrar al quirófano y o hacer música. "Dios: mueve mis manos para que todo lo que haga en este momento sea dirigido por ti. ¡Amén!". Y así todo funciona.