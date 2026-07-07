República Dominicana

"Chequéate RD" lleva pruebas gratuitas para detectar cáncer a comunidades rurales en jornada masiva de prevención

Las familias acudieron desde temprano a un operativo bajo carpas con mamografías, tamizajes cervicouterinos y antígeno prostático, además de orientación preventiva y entrega de medicamentos, como parte de una agenda nacional continua

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El acceso a las pruebas caseras de cáncer de cuello uterino cambiará la prevención en Estados Unidos
La jornada gratuita de detección de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata reunió en Guayubín a familias que accedieron a exámenes y consultas sin costo. (Freepik)

En Guayubín, familias completas se acercaron desde temprano para participar en la jornada gratuita de detección de cáncer de mama, cervicouterino y de próstata, una iniciativa que busca cambiar la historia de muchas personas a través de la prevención.

Bajo carpas, médicos y voluntarios recibieron a mujeres y hombres de todas las edades, quienes aprovecharon la oportunidad para realizarse exámenes esenciales y consultas sin costo.

La actividad forma parte del Programa Chequéate RD, organizado por la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud (SNS), que este sábado celebró allí su jornada número 588.

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El operativo estuvo encabezado por el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, quien reafirmó el compromiso del gobierno con la prevención como estrategia fundamental para proteger la salud. “Hoy no venimos simplemente a desarrollar una jornada de salud; venimos a llevar esperanza y la oportunidad de salvar vidas.

Detrás de cada diagnóstico temprano hay una madre que podrá seguir abrazando a sus hijos, un padre que continuará siendo el sostén de su familia y una persona que tendrá una nueva oportunidad para seguir construyendo sus sueños”, expresó Landrón durante el acto de apertura.

El funcionario explicó que el verdadero objetivo del programa es ofrecer a la población la posibilidad de identificar a tiempo enfermedades que, con un diagnóstico precoz, pueden tratarse con mejores probabilidades de éxito.

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El Programa Chequéate RD, organizado por la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud, realizó en Guayubín su jornada número 588. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El Programa Chequéate RD, organizado por la Oficina de la Primera Dama y el Servicio Nacional de Salud, realizó en Guayubín su jornada número 588. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El cáncer de mama, cervicouterino y de próstata representa uno de los principales desafíos para la salud pública en la República Dominicana. Frente a este panorama, las autoridades sanitarias insisten en la importancia de estas jornadas gratuitas, que permiten a la población someterse a exámenes que, en palabras de Landrón, “toman pocos minutos y pueden significar muchos años más de vida”.

El director del SNS subrayó que la medicina más efectiva sigue siendo la prevención y que el propósito de estos operativos es actuar antes de que la enfermedad se manifieste.

La coordinadora de Desarrollo de Intervención en Salud del SNS, doctora Blanca Conigliaro, informó que con la jornada en Guayubín ya se han realizado 588 operativos en todo el territorio nacional, beneficiando a miles de dominicanos.

“Invitamos a toda la comunidad a venir y chequearse. La prevención es lo que nos garantiza un futuro en familia. Aquí contamos con mamografías, pruebas de próstata (PSA), consultas de medicina general, nutrición, pediatría, odontología y farmacia. Juntos podamos preservar la salud”, manifestó Conigliaro.

Entre los beneficiarios, Luis Agustín Monel Blanco valoró de forma positiva la iniciativa, agradeciendo al gobierno por acercar servicios médicos gratuitos a la comunidad. Monel Blanco detalló que asistió al operativo para evaluarse debido a dolores de cabeza, controlar la presión arterial y realizarse una revisión de los oídos.

“Para mí es muy importante que el Gobierno haga esto. Aquí nos están atendiendo bien y no hemos tenido que pagar un solo peso”, afirmó.

Julio Landrón afirmó que la prevención y el diagnóstico temprano permiten tratar enfermedades con mejores probabilidades de éxito en la República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
Julio Landrón afirmó que la prevención y el diagnóstico temprano permiten tratar enfermedades con mejores probabilidades de éxito en la República Dominicana. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

A su vez, Oscaria de la Rosa resaltó la importancia de estos operativos, señalando que facilitan el acceso a estudios preventivos que muchas personas no pueden costear en clínicas privadas. Su testimonio refleja la relevancia de la jornada para quienes, por motivos económicos, postergan o descartan controles médicos fundamentales.

Además, se brindaron consultas de medicina general, pruebas de antígeno prostático específico (PSA), servicios de nutrición y pediatría, atención odontológica y acceso gratuito a medicamentos. El equipo de Chequéate RD facilitó también orientación sobre estilos de vida saludables, con el objetivo de fomentar una cultura de prevención en la ciudadanía.

La actividad se desarrolló en instalaciones adecuadas para la atención integral y convocó a un amplio número de profesionales de la salud. El programa Chequéate RD, impulsado por la Oficina de la Primera Dama y el SNS, mantiene una agenda constante en diferentes regiones del país, acercando recursos esenciales a comunidades con menor acceso a servicios especializados.

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