@domenechcaro (410 mil seguidores, que arrancó en Aliados) coincide con Facu: "Mi red favorita es Instagram, está muy fuerte. Ya es parte del trabajo. Se generan contenidos y se consiguen contratos. Hay castings que te convocan por esa red social. Pero donde más me conecto con mis fans es por Twitter, donde me siguen 300 mil personas. Ahí se enteran primero de las cosas. Además es más como un fandome, porque si en Instagram se conectan más con el artista, en twitter lo hacen entre ellas. Pero lo más loco es conectarme con gente de todo el mundo. Yo tengo fans en Italia y no entiendo porqué. Me paso en un crucero, bajé a una playa y un brasileño se acercó y me dijo 'Caro, me enteré por una historia que bajabas acá y te vine a ver'. Con mi mamá y mi hermana nos mirábamos y no lo podíamos creer.