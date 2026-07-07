El Salvador registra 489 nuevos casos de VIH en lo que va de 2026

Treinta personas fueron diagnosticadas con VIH en una sola semana en El Salvador, entre el 24 y el 30 de mayo, según datos recientes del Ministerio de Salud.
En lo que va de 2026, la cifra total de nuevos casos asciende a 489. Otro repunte relevante se registró del 7 al 13 de junio, cuando se confirmaron veintinueve contagios. En la semana más reciente reportada, del 28 de junio al 4 de julio, hubo diez nuevos diagnósticos.
La distribución por género indica que el 84% de los casos corresponde a hombres y el 16% a mujeres. El grupo de 25 a 29 años presenta la mayor cantidad de afectados, con cincuenta y siete casos. Los siguientes grupos más afectados son los de 35 a 39 y 30 a 34 años, con treinta y ocho y treinta y seis diagnósticos respectivamente.
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En el plano territorial, el departamento de San Salvador encabeza la lista de nuevos diagnósticos, con ochenta y nueve. Sonsonate y La Libertad reportan treinta y dos y veintiocho casos, respectivamente.
Durante 2026, la vigilancia epidemiológica ha permitido identificar semanas con aumentos puntuales de casos y otras con menor incidencia. Estas variaciones muestran la importancia de mantener el monitoreo y la detección temprana para actuar con rapidez ante brotes en zonas concretas.
Transmisión y factores de riesgo del VIH
El VIH debilita el sistema inmunitario, facilitando la aparición de infecciones y ciertos tipos de cáncer. La transmisión ocurre a través del intercambio de fluidos corporales infectados, como sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. No hay riesgo de contagio por el contacto habitual, como dar la mano, abrazar o compartir alimentos.
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Entre los factores de riesgo se encuentran las relaciones sexuales sin preservativo, compartir agujas o jeringas, y los procedimientos médicos realizados sin material estéril. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.
El acceso a la terapia antirretroviral permite que las personas vivan con el VIH como una enfermedad crónica controlable. Aunque no existe cura, el tratamiento actual mejora la calidad y la esperanza de vida.
Respuesta internacional y metas globales
De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a finales de 2024 había 40.8 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, el 65% de ellas en África. Solo en ese año, 1.3 millones de personas contrajeron el virus y 630,000 fallecieron por causas vinculadas.
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La OMS, el Fondo Mundial y ONUSIDA han impulsado estrategias coordinadas que buscan cumplir la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): poner fin a la epidemia del VIH como amenaza para la salud pública antes de 2030. Estas acciones priorizan la prevención, el diagnóstico temprano, el acceso a tratamiento y la educación.
En 2024, nueve de cada diez personas con VIH conocía su diagnóstico, ocho de cada diez recibía tratamiento y siete de cada diez tenía carga viral indetectable.
Síntomas y prevención
El VIH puede no presentar síntomas en sus primeras etapas. Si aparecen, suelen ser parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolor de cabeza, erupciones o malestar de garganta. Con el tiempo, el sistema inmunitario se debilita y pueden surgir pérdida de peso, ganglios inflamados, diarrea y tos persistente.
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En ausencia de tratamiento, la infección puede progresar hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), lo que aumenta el riesgo de infecciones graves y ciertos tipos de cáncer.
El diagnóstico temprano y la continuidad en el tratamiento antirretroviral son esenciales para controlar la infección y evitar complicaciones.
La prevención, la información y la vigilancia siguen siendo herramientas clave para reducir la transmisión y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.
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