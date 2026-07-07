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El Salvador registra 489 nuevos casos de VIH en lo que va de 2026

Los datos oficiales reflejan el perfil más afectado en lo que va del año, con una mayor incidencia entre adultos jóvenes y una diferencia marcada en la distribución por género

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(Imagen Ilustrativa Infobae)
El Ministerio de Salud reportó 489 nuevos casos de VIH en 2026, según los datos más recientes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Treinta personas fueron diagnosticadas con VIH en una sola semana en El Salvador, entre el 24 y el 30 de mayo, según datos recientes del Ministerio de Salud.

En lo que va de 2026, la cifra total de nuevos casos asciende a 489. Otro repunte relevante se registró del 7 al 13 de junio, cuando se confirmaron veintinueve contagios. En la semana más reciente reportada, del 28 de junio al 4 de julio, hubo diez nuevos diagnósticos.

La distribución por género indica que el 84% de los casos corresponde a hombres y el 16% a mujeres. El grupo de 25 a 29 años presenta la mayor cantidad de afectados, con cincuenta y siete casos. Los siguientes grupos más afectados son los de 35 a 39 y 30 a 34 años, con treinta y ocho y treinta y seis diagnósticos respectivamente.

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En el plano territorial, el departamento de San Salvador encabeza la lista de nuevos diagnósticos, con ochenta y nueve. Sonsonate y La Libertad reportan treinta y dos y veintiocho casos, respectivamente.

Mano genérica sin rostro sostiene un test rápido de VIH con dos líneas rojas visibles indicando resultado positivo. Fondo de mesa de consultorio con carpetas y bolígrafo.
El mayor número semanal de casos de VIH se registró entre el 24 y el 30 de mayo, con 30 diagnósticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante 2026, la vigilancia epidemiológica ha permitido identificar semanas con aumentos puntuales de casos y otras con menor incidencia. Estas variaciones muestran la importancia de mantener el monitoreo y la detección temprana para actuar con rapidez ante brotes en zonas concretas.

Transmisión y factores de riesgo del VIH

El VIH debilita el sistema inmunitario, facilitando la aparición de infecciones y ciertos tipos de cáncer. La transmisión ocurre a través del intercambio de fluidos corporales infectados, como sangre, semen, secreciones vaginales y leche materna. No hay riesgo de contagio por el contacto habitual, como dar la mano, abrazar o compartir alimentos.

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Entre los factores de riesgo se encuentran las relaciones sexuales sin preservativo, compartir agujas o jeringas, y los procedimientos médicos realizados sin material estéril. También puede transmitirse de madre a hijo durante el embarazo, el parto o la lactancia.

El acceso a la terapia antirretroviral permite que las personas vivan con el VIH como una enfermedad crónica controlable. Aunque no existe cura, el tratamiento actual mejora la calidad y la esperanza de vida.

Respuesta internacional y metas globales

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), a finales de 2024 había 40.8 millones de personas viviendo con VIH en el mundo, el 65% de ellas en África. Solo en ese año, 1.3 millones de personas contrajeron el virus y 630,000 fallecieron por causas vinculadas.

Un tubo de ensayo etiquetado como "VIH - Test" con una tapa roja, una jeringa transparente y un formulario médico de prueba de detección.
El VIH se transmite por fluidos corporales infectados y no se contagia por contacto habitual como abrazar o compartir alimentos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La OMS, el Fondo Mundial y ONUSIDA han impulsado estrategias coordinadas que buscan cumplir la meta 3.3 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): poner fin a la epidemia del VIH como amenaza para la salud pública antes de 2030. Estas acciones priorizan la prevención, el diagnóstico temprano, el acceso a tratamiento y la educación.

En 2024, nueve de cada diez personas con VIH conocía su diagnóstico, ocho de cada diez recibía tratamiento y siete de cada diez tenía carga viral indetectable.

Síntomas y prevención

El VIH puede no presentar síntomas en sus primeras etapas. Si aparecen, suelen ser parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolor de cabeza, erupciones o malestar de garganta. Con el tiempo, el sistema inmunitario se debilita y pueden surgir pérdida de peso, ganglios inflamados, diarrea y tos persistente.

En ausencia de tratamiento, la infección puede progresar hasta el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA), lo que aumenta el riesgo de infecciones graves y ciertos tipos de cáncer.

El diagnóstico temprano y la continuidad en el tratamiento antirretroviral son esenciales para controlar la infección y evitar complicaciones.

La prevención, la información y la vigilancia siguen siendo herramientas clave para reducir la transmisión y mejorar la calidad de vida de las personas con VIH.

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