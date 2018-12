–No. Por suerte, no. Nada de eso. Me escribió después de que puse en Twitter: "¿Quién entiende a los hombres argentinos?". Me respondió: "¿Querés que te explique?"… Y ahí empezamos. Me pidió el teléfono pero no se lo di. Le dije que lo consiguiera… Me escribió y, después de chatear cuatro días, fuimos a desayunar. Por suerte charlamos como si nos conociéramos de antes: no hubo histeriqueo ni nada romántico en el medio. De hecho, cuando nos juntamos fue después del gimnasio, y lo hicimos para ver qué onda. Pero ahí sentí un chispazo fuerte… No nos separamos más y estamos juntos desde hace un año y medio.