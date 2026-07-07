México

Topos México finaliza labores de búsqueda en Venezuela tras agotarse la ventana de supervivencia

La coordinación con organismos internacionales redefine tareas: Protección Civil LEMA toma el control del despeje pesado, la ONU vía OCHA pasa a logística humanitaria y las fuerzas armadas ajustan su despliegue

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Dos rescatistas con uniformes rojos, cascos y equipo de seguridad trabajan entre montones de escombros de construcción y un cuadro eléctrico
Dos integrantes de la Brigada de Rescate Topos Tlaltelolco A.C. realizan labores de búsqueda entre los escombros de una zona afectada por un sismo en México. (@topos)

A 13 días del doble sismo, la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco anunció oficialmente su desmovilización de la zona de desastre de Venezuela. La decisión, que pone fin a las labores de rescate en espacios confinados, marca el cierre operativo internacional y el inicio de la fase de remoción de escombros.

A través de su cuenta oficial en ‘X’, la organización mexicana expresó su profundo dolor y solidaridad con las familias afectadas, subrayando que la retirada “no es un abandono, sino una transición obligada hacia la recuperación digna”.

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La suspensión de las labores de rescate ligero responde a tres factores técnicos críticos:

  • El agotamiento de la ventana biológica de supervivencia.
  • El riesgo inminente de colapso secundario en las estructuras afectadas.
  • La urgencia de introducir maquinaria pesada al área del desastre.

Reestructuración de las operaciones

Esta difícil medida se ha tomado de manera conjunta con las autoridades de Venezuela y los organismos internacionales. Al expirar los parámetros médicos de viabilidad de vida establecidos por INSARAG, las instituciones desplegadas asumirán nuevos roles para la siguiente etapa de la emergencia:

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  • Protección Civil (LEMA): Como autoridad máxima, asume el control total del despeje pesado y la restitución de la ciudad.
  • ONU / OCHA: Transiciona de la búsqueda táctica a la logística para la distribución sostenida de ayuda humanitaria a los sobrevivientes.
  • Fuerzas Armadas (CEOFANB): Redirigirán a sus tropas de la seguridad perimetral en los escombros hacia la logística de ayuda a gran escala.
  • Bomberos de Venezuela: Retornan de manera indispensable a la atención de las emergencias urbanas diarias de la población.
  • FUNVISIS: Pasará del monitoreo urgente de réplicas a una evaluación geológica a largo plazo.

La Brigada Topos concluyó su mensaje acatando el mandato del país anfitrión y reafirmando su respeto y solidaridad total con el pueblo venezolano en este difícil paso hacia la reconstrucción. De acuerdo con cifras oficiales, en el país sudamericano suman más de 3 mil 500 pérdidas humanas y más de 17 mil personas sin hogar, según datos oficiales citados por la agencia de noticias internacional EFE.

Plan de trabajo de los Topos México en Venezuela

Los Topos México estructuraron un plan de actividades para brindar apoyo a Venezuela, a partir de una logística de autosuficiencia y una estricta coordinación internacional.

Inicialmente, el grupo preparó una célula de intervención integrada por seis u ocho elementos, el número mínimo requerido para garantizar la seguridad y operar de manera independiente sobre el terreno sin depender de los suministros inmediatos de las autoridades locales.

Varias personas con uniformes de rescate, cascos, mascarillas y chalecos trabajan en un área de escombros. Se observa personal de Topos Tlatelolco y Bomberos de Venezuela
Equipos de rescate mexicanos y venezolanos trabajan entre escombros en un área de desastre, coordinando esfuerzos de búsqueda y salvamento. (@topos)

Ante las complicaciones logísticas en el aeropuerto de Caracas, el equipo evaluó alternativas de ingreso a través de Colombia o mediante otros aerotransportes. Una vez en territorio venezolano, la primera acción planificada consistió en ponerse bajo las órdenes de los centros de mando locales para que las autoridades del país anfitrión les asignaran las áreas específicas donde se identificara la presencia de víctimas o personas atrapadas.

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