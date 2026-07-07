La estadística negativa que La Scaloneta enterró con la histórica remontada frente Egipto en el Mundial

Mundial 2026 - Argentina 3 - Egipto 2

La selección argentina protagonizó una reacción memorable ante Egipto en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta al remontar una desventaja de dos goles y lograr avanzar a los cuartos de final del Mundial 2026.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni, que partía como favorito en los papeles, se encontró ante una férrea resistencia egipcia y debió apelar a su temple competitivo para evitar la eliminación. En menos de 15 minutos, pasó del 0-2 al 3-2 con un cabezazo de Enzo Fernández en tiempo de descuento en un partido que quedará grabado en la historia mundialista albiceleste.

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Este fue apenas la cuarta vez que la Scaloneta logró revertir un marcador adverso y terminó celebrando la victoria desde el inicio del ciclo del entrenador nacido en Pujato, quien con el de este martes ya suma 101 partidos al frente del seleccionado.

El grito de gol de Messi y el lamento de Marcelo Moreno Martins durante el partido por eliminatorias en octubre de 2020 (Martin Alipaz/Pool via Reuters)

El único antecedente en una competencia oficial había ocurrido en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022. El 13 de octubre de 2020, en la altura de La Paz, la Argentina se impuso 2-1 ante Bolivia tras comenzar perdiendo por un cabezazo de Marcelo Moreno Martins.

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Aquella vez, Lautaro Martínez -quien hoy fue protagonista importante en la remontada ante los egipcios- igualó sobre el cierre de la primera parte y, en el complemento, Joaquín Correa selló el triunfo tras una jugada iniciada por Lionel Messi.

Las otras dos ocasiones previas se dieron en partidos amistosos jugados en los Estados Unidos. El 27 de marzo de 2024, Argentina cerró la última gira previa a la Copa América con un triunfo 3-1 sobre Costa Rica.

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En ese partido, Manfred Ugalde abrió el marcador para los centroamericanos, pero el equipo mostró reacción y contundencia en un tramo breve del complemento para consolidar su superioridad. La Albiceleste respondió en el segundo tiempo con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

Lautaro Martínez anotó un gol ante Costa Rica un amistoso en Los Ángeles, previo al inicio de la Copa América 2024 (EFE/Ariana Ruiz)

Tres meses después, el 14 de junio de 2024, en el Northwest Stadium de Landover, EE.UU., el combinado nacional volvió a revertir un resultado negativo ante Guatemala.

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Un gol en contra de Lisandro Martínez puso en desventaja al conjunto de Scaloni en el arranque del partido, aunque la respuesta fue rápida. Messi igualó tras una presión alta, Lautaro Martínez marcó el 2-1 de penal y, en la segunda parte, ambos firmaron sus dobletes para redondear el 4-1 final, en el último ensayo previo a la Copa América que terminaría con un nuevo título para la Albiceleste.

Messi anotó dos goles ante Guatemala en el amistoso jugado a mediados de 2024 (EFE/SHAWN THEW)

Este martes, cuando la mano venía torcida, Argentina reaccionó con tantos de Cuti Romero, Messi y Enzo Fernández.

Previamente, Egipto abrió el marcador a los 14 minutos con un cabezazo de Yasser Ibrahim y amplió la diferencia a los 67 por intermedio de Mostafa Ziko. La Selección desperdició un penal a través de Messi y chocó en varias ocasiones con el arquero rival, pero no perdió la iniciativa y mantuvo la presión ofensiva a lo largo del partido.

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La esperanza se encendió en el tramo final. Romero descontó a los 79 tras un centro de Messi y el propio capitán igualó a los 83 al aprovechar un rebote. En tiempo de descuento, Enzo Fernández selló la victoria con un cabezazo que desató la euforia del público argentino.

El próximo desafío será el sábado 11 de julio en Kansas City por un lugar en semifinales, ante el ganador del cruce entre Suiza y Colombia.

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