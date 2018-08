En 2008 era uno de los galanes de Patito Feo, la tira local que triunfó en el mundo. Andrés Gil (28) estaba en pósters, remeras, banderas y gorros de muchísimas ciudades. Incluso en Roma, adonde entonces no imaginaba que iría a vivir una década después… Pero el golpe que trastocó su vida se dio sin que él lo buscara: "Tuve la fortuna de que Alejandro Stoessel me viera en la obra del teatro del colegio, porque su hija, Tini, iba al mismo instituto que yo. El me dijo: 'Che, ¿por qué no te venís a hacer el casting de Patito Feo?'. Yo le respondí: '¿Estás seguro? Mirá que nunca hice nada'. Me aconsejó que probara. Finalmente entré por un personaje de dos semanas, me quedé dos años, ¡y le agarré el gustito!", admite Andi, hijo de un ingeniero industrial y una profesora de gimnasia para embarazadas y quien ahora, risueño, reconoce que "siendo el tercero de cuatro hermanos, tenía que lograr llamar la atención de alguna manera".