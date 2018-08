"Empecé a abrir y cerrar los puños lentamente y a respirar profundo para ver si de ese modo volvía a vivir. No hablé en todo el procedimiento. No dije nada. No me quejé. No gemí. Cuando pude moverme me mandó al baño y vi en un balde un coágulo sanguinoliento de dos centímetros. Lloré. Lo lloré. Me lloré. Lloré mi desamparo y ese destino. Me sentí la persona más sola de la tierra".