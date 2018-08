De inmediato, García y Mühlberger salieron a su encuentro. Se sucedieron las carcajadas, los besos, los abrazos y las frases emotivas: "Ya me temblaban las piernas antes de que llegaras… Y todavía me siguen temblando", se sinceró el músico. "Les voy a contar a todos que estuve con Dios", arremetió el Diez. "A los dos nos atiende el mejor", reconocieron juntos entre risas. Y levantaron en andas al doctor, que no podía ocultar su felicidad.