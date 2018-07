–Después de Gran Hermano, con 21 años empecé en un mundo de descontrol. Me drogaba y emborrachaba para tener sexo, porque sobrio no podía. No me cuidaba, en ningún sentido de la palabra. Pero un día, en un rapto de lucidez, pensé que si existe el HIV me lo tendría que haber agarrado; entonces, cada seis meses me fui haciendo los estudios. Al principio me acompañaba mi mejor amiga a buscar los resultados, y siempre me daban negativo. Pero una mañana, cuando estaba produciendo AM (el ciclo de Vero Lozano y Leo Montero en Telefe), empecé a toser mucho… Con el correr de los días no se me pasaba. Tenía 35 años y le echaba la culpa al pucho, pero en lo más íntimo sospechaba que ya tenía HIV. Volví a hacerme los análisis, aunque no habían pasado seis meses del último. El día que me iban a dar los resultados estaba tan pasado que ya tenía programado ir a bailar, sin importarme qué datos iban a aparecer. Esa vez, en lugar de darme el sobre, me hicieron pasar al consultorio, porque el médico me quería explicar cómo empezar el tratamiento. Yo me fui sin escucharlo: no quería aceptar la enfermedad. Por unas semanas viví como si me hubiesen dicho que tenía fiebre… Al mes caí, y me agarró una depresión enorme. No podía salir de mi cuarto. Iba a trabajar y a la hora me escapaba corriendo. No sabía qué hacer con mi vida.