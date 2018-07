–Me levanto todos los días a las cinco, porque me pasan a buscar para ir al canal. Me preparo los looketes cancheros, me maquillan, me peinan y arranco el noticiero con mis compañeros de Sportia, que son lo más. Termino a eso de las once y ahí arranca mi día de modelaje: campañas, videos y shootings para Instagram. Luego voy a clase de Pilates y todos los días curso Recursos Humanos en la facultad: me quedan sólo doce materias para recibirme.