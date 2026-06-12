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Claudia Sheinbaum revela que no ha leído todas las cartas que le envió Manuel Farías, vicealmirante detenido por huachicol fiscal

La mandataria aclaró que solo recibió la primera misiva y que las demás fueron remitidas a la Fiscalía General de la República

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La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no ha leído las más recientes cartas enviadas por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Crédito: Cuartoscuro
La presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que no ha leído las más recientes cartas enviadas por el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna. Crédito: Cuartoscuro

La presidenta Claudia Sheinbaum admitió este viernes que no ha leído todas las cartas que el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna le envió desde el penal del Altiplano, donde permanece procesado por delincuencia organizada vinculada al huachicol fiscal.

La declaración ocurrió durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, cuando una reportera preguntó a la mandataria sobre la última carta pública de Farías Laguna, en la que el exoficial acusa a militantes de Morena de ser los verdaderos responsables de la red ilegal de hidrocarburos en el país.

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En respuesta, la mandataria explicó que dicha carta fue dirigida y remitida directamente a la Fiscalía General de la República (FGR), por lo que no ha tenido acceso a su contenido. Sin embargo, adelantó que solicitará que las futuras comunicaciones del vicealmirante sean canalizadas formalmente con la institución.

“Recibí la primera, la segunda la envió directamente a la Fiscalía. No la he visto pero pediré que se envíe directo a la institución”, declaró antes la prensa.

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Asimismo, Sheinbaum confirmó que existen investigaciones de la FGR sobre el caso particular del buque que llegó al puerto de Tampico con intención de hacer contrabando de combustible. Esa investigación derivó en las órdenes de aprehensión contra Farías Laguna y otras 13 personas.

En cuanto a las acusaciones contra militantes de su partido, la presidenta evitó pronunciarse, por lo que se limitó a subrayar que la FGR es la instancia responsable de informar sobre el caso y sostuvo que el vicealmirante “tiene responsabilidad” en los hechos señalados por las autoridades.

Las cartas desde el Altiplano

El vicealmirante Farías Laguna se encuentra en prisión preventiva en el Centro de Reinserción Social Número 1, en Almoloya de Juárez, Estado de México, bajo la causa penal 325/2025 por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos.

Una de las cartas llegó a la presidenta en abril de 2026. En ella, el marino solicitó la intervención de Sheinbaum para que la Secretaría de Marina entregara a su defensa la carpeta de investigación completa, que le habría sido negada bajo el argumento de afectaciones a la seguridad nacional.

En esa misiva, Farías Laguna denunció que la Marina lo dio de baja el 18 de diciembre de 2025 de forma que calificó como “arbitraria”. La baja dejó a él, sus hijas y su familia sin seguro médico ni emolumentos, pese a la presunción de inocencia.

Morena en el centro de las acusaciones

Otra de las cartas, difundida el 10 de junio de 2026 por el periodista Manuel López San Martín, fue dirigida tanto a la presidenta, al secretario de Marina Raymundo Pedro Morales Ángeles y a la opinión pública. En ella, el marino elevó el tono de sus acusaciones.

“Se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”, escribió Farías Laguna en el documento. La afirmación apunta directamente a militantes de Morena como operadores del esquema de contrabando de combustible.

El marino también cuestionó el origen del proceso en su contra. “Me encuentro vinculado a proceso porque se me inculpó con un video anónimo de YouTube, esa es la prueba con la que se me inició el proceso legal”, señaló en la misiva.

El buque de Tampico y el operativo de marzo de 2025

El caso tiene su origen en un decomiso del 31 de marzo de 2025 en el puerto de Tampico, Tamaulipas. Las autoridades aseguraron 10 millones de litros de diésel en lo que la FGR describió como un operativo histórico.

El buque había ingresado al puerto el 19 de marzo de 2025 con carga declarada como aditivos. El operativo también derivó en el aseguramiento de contenedores, tractocamiones, armas, municiones y documentación diversa.

El 7 de septiembre de 2025, el gobierno federal anunció la detención del vicealmirante y de otras 13 personas, entre empresarios, marinos y funcionarios aduanales. Las autoridades señalaron a los hermanos Farías Laguna como líderes de la red conocida como “Los Primos”, que eludía controles fiscales y aduaneros para introducir millones de litros de hidrocarburo desde Estados Unidos.

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