C: Es muy divertido y, particularmente, podemos compartirlo en familia. Mamá no surfea, pero siempre nos acompaña, nos filma, la pasa re bien.

F:Es una diversión profunda, no hueca. Una sensación de enorme felicidad. Como dice un entrenador, la cara de alegría que se dibuja en el que logra pararse ante una pequeña ola es impagable… Es una actividad que tiene ese plus de conectarte con la naturaleza. No soy montañista (mi mujer sí escalaba), pero me imagino que les debe pasar algo parecido. Hay algo más espiritual, que le llega tanto al principiante como al profesional. Podés estar una, dos o hasta tres horas en el mar, y vivís algo místico, casi mágico.