–Juan y Carlos se llevan genial. Carlos tiene dos hijos, Lucas y Camila, y es un padre muy presente. En varias ocasiones me sorprende cómo maneja ciertas situaciones, como cuando Juan está pasado de rosca, o cuando yo ya no sé qué inventar para entretenerlo. El tiene esa ductilidad que da la experiencia. Aprendo mucho de él. Los fines de semana los pasamos en su casa, en el Tigre. Como durante las noches yo suelo no pegar un ojo, alrededor de las ocho de la mañana él se lleva a Juan a jugar al living. Mientras, yo trato de dormir ese par de horas que me convierten en un ser humano por el resto de la jornada.