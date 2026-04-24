Licuado de guayaba, avena y miel: vitamina C, fibra y energía natural en minutos

Un licuado cremoso y rosado de guayaba y avena se presenta en un vaso alto, decorado con rodajas de guayaba fresca y avena espolvoreada, contra un fondo luminoso y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¡Nada mejor que un licuado fresco y nutritivo para arrancar el día o recargar energía! El licuado de guayaba, avena y miel es cremoso, naturalmente dulce y está lleno de vitamina C, fibra y energía saludable.

La guayaba aporta antioxidantes y un aroma inconfundible, la avena suma saciedad y la miel le da ese toque suave y natural.

Este licuado es ideal para el desayuno, la merienda o como snack para chicos y grandes. Podés usar leche animal o vegetal y ajustar el dulzor a tu gusto.

Receta de licuado de guayaba, avena y miel

La base es guayabas frescas, avena arrollada, miel y leche (puede ser de vaca, almendra, soja o avena).

Un licuado cremoso y rosado de guayaba y avena se presenta en un vaso alto, decorado con rodajas de guayaba y avena espolvoreada, sobre un fondo luminoso y natural. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

Tiempo total: 5 minutos

Ingredientes

4-5 guayabas maduras (lavadas y cortadas en trozos, sin semillas) 3 cucharadas de avena arrollada 200 ml de leche (animal o vegetal) 1-2 cucharaditas de miel (ajustar a gusto) 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional) Cubos de hielo (opcional, para un licuado más refrescante)

Cómo hacer licuado de guayaba, avena y miel, paso a paso

Colocar las guayabas, la avena, la leche, la miel y la vainilla en la licuadora. Licuar 1-2 minutos, hasta conseguir una mezcla bien cremosa y homogénea. Agregar hielo si querés una bebida más fría y espesa, volver a licuar unos segundos. Servir inmediatamente en vaso grande. Si querés, decorá con rodajas de guayaba o avena espolvoreada.

La guayaba se convirtió en la fruta favorita de lo turistas chinos - crédito Dream Foods Caribe

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 2 vasos medianos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 100

Grasas: 2 g

Carbohidratos: 19 g

Proteínas: 2 g

Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.