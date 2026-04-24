Licuado de guayaba, avena y miel: vitamina C, fibra y energía natural en minutos

¡Nada mejor que un licuado fresco y nutritivo para arrancar el día o recargar energía! El licuado de guayaba, avena y miel es cremoso, naturalmente dulce y está lleno de vitamina C, fibra y energía saludable.
La guayaba aporta antioxidantes y un aroma inconfundible, la avena suma saciedad y la miel le da ese toque suave y natural.
Este licuado es ideal para el desayuno, la merienda o como snack para chicos y grandes. Podés usar leche animal o vegetal y ajustar el dulzor a tu gusto.
Receta de licuado de guayaba, avena y miel
La base es guayabas frescas, avena arrollada, miel y leche (puede ser de vaca, almendra, soja o avena).
Tiempo de preparación
- Tiempo total: 5 minutos
Ingredientes
- 4-5 guayabas maduras (lavadas y cortadas en trozos, sin semillas)
- 3 cucharadas de avena arrollada
- 200 ml de leche (animal o vegetal)
- 1-2 cucharaditas de miel (ajustar a gusto)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
- Cubos de hielo (opcional, para un licuado más refrescante)
Cómo hacer licuado de guayaba, avena y miel, paso a paso
- Colocar las guayabas, la avena, la leche, la miel y la vainilla en la licuadora.
- Licuar 1-2 minutos, hasta conseguir una mezcla bien cremosa y homogénea.
- Agregar hielo si querés una bebida más fría y espesa, volver a licuar unos segundos.
- Servir inmediatamente en vaso grande. Si querés, decorá con rodajas de guayaba o avena espolvoreada.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 2 vasos medianos.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 100
- Grasas: 2 g
- Carbohidratos: 19 g
- Proteínas: 2 g
Estos valores son estimativos y pueden variar según los ingredientes exactos empleados.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
En heladera, hasta 8 horas en frasco tapado. Lo ideal es tomarlo recién hecho para aprovechar la textura y los nutrientes.