¿La más reciente? Días contados, un thriller de Mariano Cirigliano, donde también participaron Gastón Pauls, Carolina Papaleo, Georgina Barbarossa y Beto César. Al respecto, asegura: "Si bien representé varios papeles, todavía no me llegó uno importante. Mi sueño es protagonizar una ficción diaria en tevé. Espero tener esa posibilidad en la Argentina y no tener que ir a buscarla afuera, donde ya tuve propuestas", se sincera.