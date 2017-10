Hace cuatro años, Graciela Ocaña (57) se mudó de su barrio de siempre, Haedo. Hoy reparte su tiempo entre una casa en General Rodríguez y un pequeño departamento en San Telmo, apto para alguien que vive solo, o está casado (lo hizo en el 2011 con Juan Amado) y sin hijos, como ella. "No ser madre fue una decisión mía. No tengo impedimentos, pero hubo algo de mi historia personal que no pude dejar atrás. Mi mamá murió en el parto de mi hermano Carlos. Hice mucho análisis, pero no lo superé".