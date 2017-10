Al principio el diálogo se ciñó a las redes, porque Romina no le quiso pasar el teléfono. De todos modos, Rial se las ingenió para conseguirlo, e invitarla a desayunar en el bar de un gimnasio: "En realidad el lugar no me interesaba para nada, lo único que quería era hablar con ella, sea donde sea. Sabía que nosotros teníamos que cruzarnos", confesó el conductor unos meses después, cuando ya no ocultaba sus sentimientos.