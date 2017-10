El 2016 fue un año durísimo para Natalie Weber (31). Repasa: "Perdí un embarazo de tres meses en junio y, a los quince días, fui a hacerme una mamografía porque sentí como una bolita en la lola izquierda, mientras me duchaba para ir a festejar mi séptimo aniversario de casada. Igual, en ese momento no entré en pánico. Me fui asustando con la cara de los médicos que, después de muchos estudios, sólo me decían: 'Las imágenes son feas'. Hasta que finalmente me diagnosticaron: 'Tenés cáncer, pero es un carcinoma in situ. De esto no te vas a morir'. Y me re enojé con la vida. Pensaba todo el tiempo: '¿Qué hice mal? ¿A quién lastimé?'. Nunca actué mal con nadie. No entiendo… ¿A los 30 años un cáncer? No lo podía entender. Estuve diez días sin salir de mi casa".