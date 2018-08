Ag: Sí, fue en 2016, en la fiesta de ShowMatch… Yo me acerqué para pedirle una foto.

An: Yo mucho no lo tenía, pero me pareció muy simpático.

Ag: ¡La segunda vez que la vi estaba llorando!

An: ¡Basta! Tené cuidado con lo que decís (ríen los dos). Estábamos en la apertura del programa y teníamos que entrar a escena juntos. Yo estaba sentada llorando por mi ex, Tato Quattordio –que ahora es nuestro compañero y amigo–. En ese momento yo todavía estaba en mi etapa de superación…