"Mi vieja se peleó con los médicos y me sacó del Fiorito. Me llevó hasta el Garrahan… Cuando me sacaron el yeso, los médicos se largaron a llorar. Tenía toda la pierna negra, una gangrena, y no podían entender cómo un profesional había cometido semejante locura. Rotemberg, un doctor cubano, me enterró una aguja hasta el hueso y yo no sentí nada… Me llevaron de urgencia al quirófano y me operaron. Me salvaron la vida, pero el diagnóstico no era alentador: 'Es muy probable que a su hijo le quede una pierna más corta', le dijeron a mi mamá luego de las tres operaciones. Se me vino el mundo abajo. Yo, que creía que era Flash, el pibe de ocho años más rápido de Avellaneda, iba a quedar rengo…".