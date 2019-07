Después de seis meses de relación, y de que Marcelo Tinelli le haya pedido varias veces a Charlotte Canniggia (27) que le presente a su novio, la semana pasada la hija de Mariana Nannis (53) llevó a su novio al Súper Bailando, donde Charlotte, fiel a su estilo declaró: "Yo a veces le digo que lo amo. Él es romántico y yo no", además aclaro: "Si no hay nada sexual, no pasa a ser novio. Si el sexo es malo, limpieza total. Lo más importante, como dice mi mamá y más allá de que sea vulgar, es el tamaño. Y 'Robert' viene bien. Sino lo descarto", había manifestado entre risas la melliza de Alexander Caniggia (27), antes de huir el fin de semana junto a su chico a Río de Janeiro, para pasar un fin de semana lleno de paz y placer.