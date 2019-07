Sin embargo, a lo largo de la conversación, reveló detalles de una última cita. "Hace poco tuve una invitación a salir de alguien conocido. Y no paró de hablarme de sus éxitos. ¡Plomazo! Yo pensaba: ´Listo, no hace falta que lo digas´. Si me escucharas sólo dos minutos podrías darte cuenta de que no vas a impresionarme así. Ya no me interesa que me hablen sólo de laburo… (risas). Vamos a lo simple. A lo cotidiano. A la vida".