"En comparación con Wanda tengo perfil más bajo. Yo no me imagino más expuesta de lo que estoy. No me gustaría, pero tampoco sé lo que es estarlo", explica la modelo, quien asegura haber tenido "etapas de más exposición" y "haber aprendido". Así se refirió –sin mencionarlo– al final de su relación con el jugador Diego Forlán, con quien en 2011 canceló su boda a días del casamiento, haciendo catarsis en Twitter con el mensaje de: "Menos mal que no me casé". "Ya sé qué pavadas hacer para que sea igual de mediático o no lo sea. De hecho cuando me separé de mi última relación se enteraron mucho más tarde y sin ninguna fricción", detalló.