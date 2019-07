CARLA LUCÍA ROMANINI

Edad: 23.

Ciudad de origen: Tunuyán, Mendoza.

Pasado y presente: "Fui reina nacional de los estudiantes de Jujuy –premio que obtuvo antes Pampita– en el 2012 y a los dos años me vine a vivir a Buenos Aires para hacer campañas, editoriales y bolos en televisión (en Millenials y Go! Vive a tu manera). Estudié teatro, conducción, locución y oratoria, y ahora estoy trabajando de co-conductora en Con amigos así (KZO)".

¿Qué sueña para el futuro? "Me encantaría poder seguir en la tele y tener una experiencia de modelaje afuera. Me imagino en Barcelona o Milán".