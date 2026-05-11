Diego Giacomini, economista libertario, aseguró que “no hay nadie en Argentina que conozca como yo a Milei y a Kicillof”

Diego Giacomini sostuvo en una entrevista en Infobae en Vivo que “no hay nadie en Argentina que conozca al mismo tiempo, como yo, a Javier Milei y a Axel Kicillof”. El economista fundamentó su afirmación en la trayectoria compartida con ambos protagonistas de la escena nacional, tanto en ámbitos académicos como en espacios de discusión pública.

Durante el diálogo, Giacomini relató que tiene una relación de larga data con Axel Kicillof. “A Axel lo conozco hace cuarenta y un años. Porque yo fui compañero de secundaria del Colegio Nacional de Buenos Aires con Axel. Fui compañero de universidad de Axel. Entramos el mismo día, nos dieron el título en la misma ceremonia. Fui compañero de claustro docente”, explicó el economista, quien también participó de la reciente presentación del libro de Kicillof en la Feria del Libro, donde ambos compartieron escenario ante una sala completa.

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El vínculo con Milei también surgió en el ámbito académico. “Yo le enseñé a Milei. Milei lo ha dicho, que yo lo introduje a la escuela austríaca. Fue ayudante de cátedra mío”, detalló Giacomini. Además, remarcó: “Que nadie conoce al mismo tiempo como economista lo que piensa de economía y lo que podrían hacer ambos. Yo lo conozco”.

En la entrevista, Giacomini destacó que el mercado financiero y político recién advirtió la particularidad de su relación con ambos dirigentes. “Todo el mercado se acaba de enterar, que, que no lo sabía, que nadie en Argentina conoce a los dos al mismo tiempo, como yo, cómo piensan, qué políticas van a aplicar, a dónde nos podrían llevar, etcétera, etcétera”.

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La interacción pública entre Giacomini y Kicillof cobró visibilidad en la última edición de la Feria del Libro, donde el gobernador de la provincia de Buenos Aires presentó su libro “De Smith a Keynes, Siete lecciones de historia del pensamiento económico”. En ese evento, ambos coincidieron en el escenario junto a otros economistas, en una jornada de fuerte contenido político. Giacomini puntualizó: “Estoy en las antípodas de Axel en muchísimas cosas, pero nos respetamos”.

Diego Giacomini participó de la presentación del libro de Axel Kicillof en la Feria del Libro

Durante la presentación, Kicillof recordó que se conocen “desde la secundaria” y evocó anécdotas de la época universitaria, como el episodio en el que Javier Milei le regaló uno de sus libros, autografiado, en el ámbito académico. El gobernador de Buenos Aires subrayó diferencias con los enfoques predominantes en la enseñanza económica de los años noventa y criticó la reducción de la disciplina a una sola escuela de pensamiento. “Nos enseñaban economía de una sola escuela, pero nos decían: ‘Esta es la verdad, lo que te estamos enseñando es la economía’. La que estaba comprobada y en aquel momento, en los noventa, además coincidía con el pensamiento económico de aquella época. Cavallo era el ministro de economía”, expresó Kicillof ante el público.

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En el mismo evento, Kicillof planteó que la economía constituye una ciencia social atravesada por intereses y disputas. “La primera conclusión es que la economía no es una ciencia exacta, no es una ciencia natural, es una ciencia social y como tal expresa la disputa entre diferentes intereses y sectores sociales”, sostuvo el gobernador.

La presencia conjunta de Giacomini y Kicillof en la Feria del Libro funcionó como un mensaje en el clima político argentino, en un contexto donde la figura de Milei también permanece en el centro del debate. Kicillof lanzó críticas al gobierno nacional y defendió la necesidad de políticas orientadas a la protección del trabajo, los salarios y la soberanía. “Acá lo que se necesita es cuidar el trabajo, el salario, a los jubilados, a quienes tienen una discapacidad, es garantizar la educación y la salud”, afirmó. También cuestionó a quienes sostienen que existe una única economía posible y reivindicó la pluralidad de enfoques.

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Giacomini, por su parte, insistió en su conocimiento sobre las perspectivas y posibles políticas de ambos dirigentes. “Que nadie conoce al mismo tiempo como economista lo que piensa de economía y lo que podrían hacer ambos. Yo lo conozco”, reiteró durante la entrevista, remarcando la singularidad de su experiencia con Milei y Kicillof.

El economista también aludió a la reacción del mercado y de diversos actores políticos ante su posición. “Todo el mercado se acaba de enterar, que, que no lo sabía, que nadie en Argentina conoce a los dos al mismo tiempo, como yo, cómo piensan, qué políticas van a aplicar, a dónde nos podrían llevar, etcétera, etcétera”.

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En la conversación, Giacomini subrayó la importancia de conocer en profundidad los enfoques y trayectorias de quienes ocupan roles centrales en la política y la economía argentinas. Mencionó tanto su experiencia docente como su participación en debates públicos y espacios de discusión profesional. “Yo le enseñé a Milei. Milei lo ha dicho, que yo lo introduje a la escuela austríaca. Fue ayudante de cátedra mío”, apuntó.

La presencia de Giacomini junto a Kicillof y la referencia constante a Milei reflejaron la complejidad de los vínculos personales y profesionales en el escenario argentino actual, donde las trayectorias individuales y los debates ideológicos inciden de forma directa en la configuración del debate público y la toma de decisiones.

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