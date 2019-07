El médico, desde su experiencia, despeja las dudas que la diva planteó en su programa: "Todos los profesionales de la agencia tanto yo que soy el médico, como las enfermeras, los psicólogos y los abogados, cobramos un honorario por nuestro trabajo. Por su parte, la madre subrogante es una mujer que está altamente motivada para ayudar a poder lograr el sueño de tener un bebé y se la compensa de manera económica por todo el tiempo, el amor, el cuidado y la dedicación que va a poner para que ese bebé crezca lo más sano posible. Estamos hablando de 30 o 40 mil dólares aproximadamente, que de a cuerdo a como se vea, todo ese tiempo que ella dedica este honorario puede considerarse poco. Entonces, como se realiza en EEUU donde todo está tan regulado para saber claramente que las madres subrogantes no son explotadas desde el punto de vista emocional y sobre todo financiero, no. No hay comercialización".