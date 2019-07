–Es un tema que muchas veces no se habla. A mí me costó mucho, porque cuando tenía 16/17 años y empecé con el tema de la sexualidad, me enfrenté a un médico y le pregunté: "¿Qué onda? ¿Cómo es esto?". Y él se puso más nervioso que yo. ¡Raro, es tema tabú hasta para los médicos! Y experimentando me di cuenta de que es muy normal, es igual. Yo lo hablo mucho, con mis amigos, con las mujeres. Es súper normal, tanto para mí como para la persona con la que estoy.