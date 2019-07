"Todos nos equivocamos alguna vez. O herimos a alguien o lo ofendimos. Lo importante es reconocer el error y luego pedir perdón. Ella sabe que se equivocó y pidió perdón. Que más se le puede pedir. Sabe que hirió y ofendió a personas que quiere y a otras que no conoce, eso no la deja dormir, sufre por ello. Pero eso no puede tapar 25 años de un camino recorrido como persona de bien", agregó el actor en su descargo.