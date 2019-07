En la obra de este "ilusionista" que firma autógrafos en Japón nada parece ser imposible: traspasar paredes, vencer la fuerza de gravedad, meterse en una piscina y salir seco. "Me considero patológicamente optimista. Me gusta imaginar que la realidad en la que nos movemos no es una situación confinada y un elemento inmutable y rígido. Por eso me gusta escapar de la alienación de la realidad y jugar con la mente y con la percepción del espectador para resignificar espacios cotidianos", asegura Erlich.