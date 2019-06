LA DENUNCIA. "Comenzamos a acariciarnos y a besarnos, hasta ahí todo bien. Él comenzó a golpearme y dije las primeras veces 'ok, todo bien'. Después comenzó a lastimarme mucho, pedí para parar porque me dolía. Él me dijo 'disculpa, linda'. Le dije si tenía preservativo porque yo no tenía, que así no podíamos. Él no me respondía y continuó, me dio vuelta y me cometió el acto. Y continuaba violentamente. Fue todo muy rápido, cuestión de segundos, y me retiré. Yo le decía 'pará, pará, párá', pero él no se comunicaba conmigo y sólo se movía", relató Najila a los medios en Brasil.